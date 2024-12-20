Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка лишилась сбережений после сообщения от «подруги»

В Ленобласти женщина лишилась сбережений после сообщения от лжеподруги
close
Shutterstock

В Ленинградской области местная жительница потеряла 50 тысяч рублей после сообщения от лжеподруги. Об этом сообщает ivbg.ru.

По информации издания, инцидент произошел 12 декабря, когда женщине из Мурино пришло сообщение от подруги в мессенджере. В нем содержалась ссылка на якобы альбом фотографий со дня рождения.

Россиянка несколько раз пыталась перейти по ссылке от «подруги», но ей не удавалось. Она оставила попытки, а на следующий день обнаружила, что с ее карты сняли все деньги. Кроме того, с ее счета было совершено две покупки на маркетплейсе, которых она не совершала.

После этого женщина позвонила подруге и выяснила, что та не отправляла ей никаких ссылок. Оказалось, ее аккаунт в мессенджере взломали. Лишившаяся сбережений россиянка обратилась за помощью в полицию.

Ранее московская пенсионерка отдала курьерам мошенников почти 90 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами