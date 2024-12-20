Россиянка лишилась сбережений после сообщения от «подруги»

В Ленинградской области местная жительница потеряла 50 тысяч рублей после сообщения от лжеподруги. Об этом сообщает ivbg.ru.

По информации издания, инцидент произошел 12 декабря, когда женщине из Мурино пришло сообщение от подруги в мессенджере. В нем содержалась ссылка на якобы альбом фотографий со дня рождения.

Россиянка несколько раз пыталась перейти по ссылке от «подруги», но ей не удавалось. Она оставила попытки, а на следующий день обнаружила, что с ее карты сняли все деньги. Кроме того, с ее счета было совершено две покупки на маркетплейсе, которых она не совершала.

После этого женщина позвонила подруге и выяснила, что та не отправляла ей никаких ссылок. Оказалось, ее аккаунт в мессенджере взломали. Лишившаяся сбережений россиянка обратилась за помощью в полицию.

Ранее московская пенсионерка отдала курьерам мошенников почти 90 млн рублей.