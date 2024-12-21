Мошенник выманил у москвички 1,3 млн рублей, обещая приехать в гости

В Москве 69-летняя женщина перевела 1,3 млн рублей мошенникам, которые притворялись иностранным ухажером. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По информации ведомства, в конце июня текущего года москвичке написал неизвестный, который представился 69-летним вдовцом Оуэном. Он рассказал, что работает морским инженером, проживает за рубежом и имеет двоих внуков 15 и 17 лет. Мужчина заявил, что хочет познакомиться с россиянкой.

Новый знакомый сразу же пригласил женщину к себе в гости, но та категорически отказалась. После этого он сказал, что сам приедет к ней, и стал под различными предлогами вытягивать из москвички деньги. Сначала россиянка перевела ему деньги на билеты, а затем на медицинскую страховку и финансовую поддержку в поездке. Затем мужчина якобы получил травму в аэропорту и ему потребовались средства на лечение.

Всего она перевела злоумышленникам 1,3 млн рублей. Мужчина так и не приехал, а также перестал выходить на связь. Тогда москвичка поняла, что ее обманули, и обратилась в правоохранительные органы.

Ранее россиянка лишилась сбережений после сообщения от «подруги».