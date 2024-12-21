С 1 января в России вырастет штраф за пьяную езду

Юрист Соловьев: штраф за пьяную езду вырастет до 45 тысяч рублей с 1 января

С 1 января 2025 года в России вырастет штраф за вождение в нетрезвом виде. Об этом рассказал агентству «Прайм» юрист Иван Соловьев.

Штраф за управление транспортным средством (ТС) в состоянии алкогольного опьянения или передачу права на управление ТС увеличится с 30 до 45 тысяч рублей.

Соловьев связал данное решение с ростом количества ДТП в РФ за последние годы.

12 декабря Госдума повысила штрафы за превышение скорости, обгон по встречке, непристегнутые ремни и другие нарушения ПДД. Поправки также подразумевают сокращение скидки за своевременную оплату штрафов, которая сейчас составляет 50% (если водитель внесет деньги в течение 20 дней).

С 1 января за быстрое погашение задолженности в течение 30 дней размер скидки составит только 25%. Вместе с этими поправками депутаты неожиданно провели и новые ужесточения правил для водителей. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме объяснили рост штрафов для водителей в 2025 году.