В Госдуме объяснили рост штрафов для водителей в 2025 году

Увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения связано с текущей финансовой ситуацией, ростом цен и заработных плат, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Марданшин. По его словам, сейчас штрафы в 300 и 500 рублей перестали выполнять свою функцию.

«Штрафы, которые установлены на данный момент, принимались еще несколько лет назад, когда и цены, и зарплаты были другими. Сейчас у нас и цены растут, и зарплаты растут. Исходя из этого, по некоторым правонарушениям правил дорожного движения суммы штрафов не совсем соответствовали текущей ситуации, зарплатам, ценам на многие товары, автомобили и прочее. Штрафы в 300 рублей и 500 рублей перестали выполнять свою превентивную функцию наказания, некоторым водителям проще нарушить правила дорожного движения и заплатить штраф. Поэтому было принято решение немного повысить сумму штрафов, чтобы они соответствовали финансовой ситуации», — сказал он.

По мнению депутата, скидку на оплату штрафов можно было не уменьшать с 50% до 25%. При этом Марданшин отметил, что даже сниженная скидка будет стимулом для водителей вовремя оплачивать свои штрафы. Он считает, что это не приведет к росту числа неуплат.

«Я считаю, можно было и оставить порог в 50% за то, что водители своевременно, в установленных сроках оплачивают штрафы. Это был большой стимул для водителей. 25% — это тоже определенный стимул, конечно, не такой значительный. Думаю, что водители все равно будут своевременно оплачивать штрафы, чтобы получить хотя бы эту скидку. Я думаю, особо это не повлияет. В любом случае если штраф есть, водитель обязан его оплатить, и он его оплачивает. Но здесь сумма штрафа уменьшается даже на 25%, все равно это стимулирует водителей быстрее оплатить этот штраф», — пояснил он.

Накануне, 12 декабря, Госдума на пленарном заседании приняла поправку о снижении с 50% до 25% размера скидки, с которой может быть оплачен штраф за нарушение правил дорожного движения. Кроме того, были приняты поправки об увеличении размера штрафов для водителей. Так, с 1 января, предусмотрено увеличение штрафа с 30 тыс. до 45 тыс. рублей за пьяное вождение и передачу своих прав на транспорт другому лицу. А за выезд на встречную полосу придется заплатить 7,5 тыс. рублей вместо 5 тыс. рублей.

Ранее в Госдуме предложили ввести скидки на штрафы за нарушение правил парковки.