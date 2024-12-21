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Уголовное дело возбудили после того, как ребенка ударило током на улице в Петербурге

В Петербурге возбудили уголовное дело из-за ребенка, которого ударило током
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Петербурге возбудили уголовное дело после того, как ребенка ударило током от декорации на улице. Об этом сообщает Следственный комитет России.

По информации ведомства, следственные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и установленных в его ходе обстоятельствах.

Инцидент произошел 19 декабря возле салона красоты, расположенного на улице Чайковского. Ребенок решил поиграть с декорациями, которые там стояли, и в ходе этих действий схватился за оголенный провод. Мальчика ударило током. Врачи диагностировали у него электротравму второй степени тяжести и ушиб спины. После оказания необходимой помощи мальчика вместе с матерью отпустили домой.

Ранее двое детей получили сильные ожоги при прорыве трубы с горячей водой в Петербурге.

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