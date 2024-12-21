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Россиянин попал в шоковую реанимацию, выпав с десятого этажа в Петербурге

78.ru: в Петербурге мужчина попал в шоковую реанимацию, выпав из окна
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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

В Петербурге 25-летний мужчина выпал из окна десятого этажа и попал в реанимацию. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел в доме №18 на Долгоозерной улице. Мужчина выпал из окна на десятом этаже здания — при каких обстоятельствах это случилось, не уточняется.

В результате пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него серьезные травмы. В крайне тяжелом состоянии мужчину поместили в шоковую реанимацию.

По факту произошедшего проводится проверка. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

До этого в Ленинградской области восьмиклассница выпала из окна после ссоры с опекуном. Врачи диагностировали у школьницы травмы головы, груди, позвоночника, таза и конечностей, а также сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб легких, переломы, раны и ссадины, она находится в крайне тяжелом состоянии.

Ранее молодой человек избил школьницу сковородой и вытолкнул в окно.

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