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Молодой человек избил школьницу сковородой и вытолкнул в окно

Ura.ru: в Пермском крае юноша выкинул девушку из окна

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Shutterstock

В Пермском крае девушка попала в больницу после ссоры с возлюбленным. Об этом сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел в селе Гамово, на улице 50 лет Октября. Как рассказали очевидцы, между молодыми людьми произошла ссора. Во время конфликта юноша избил несовершеннолетнюю сковородой и выбросил возлюбленную из окна.

Позже его также обнаружили под окнами дома, но спасти не смогли. Девушку госпитализировали, о характере травм не сообщается.

По данным Ural Mash, причиной произошедшего якобы стала измена со стороны возлюбленной молодого человека.

«Пострадавшая сейчас в реанимации с травмами опорно-двигательной системы», – сообщается в публикации.

Известно, что школьница жила с бабушкой, отец в воспитании участия не принимал. У самой девушки каких-либо вредных привычек не было.

До этого в Челябинской области беременная девушка выпала из окна во время семейного конфликта. Она подошла к окну, но в какой-то момент оступилась и упала.

Ранее из здания Следственного комитета в Красноярске во время допроса выпал мужчина.

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