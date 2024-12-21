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В Ленобласти восьмиклассница выпала из окна после ссоры с опекуном

В Ленобласти девочку нашли под окнами дома после ссоры с опекуном
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Во Всеволожском районе Ленобласти устанавливаются обстоятельства травмирования девочки-подростка, школьницу нашли под окнами дома, она выпала из окна шестого этажа. Об этом сообщает 47.channel.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Московской во Всеволожске, 13-летняя девочка была найдена под окнами дома. Пострадавшая выжила, она госпитализирована с многочисленными травмами. Врачи диагностировали у школьницы травмы головы, груди, позвоночника, таза и конечностей, а также сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб легких, переломы, раны и ссадины, она находится в крайне тяжелом состоянии.

По предварительной информации, накануне девочка поссорилась со своим опекуном, причиной конфликта стали прогулы школы и агрессивное поведение подростка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, с места происшествия изъят мобильный телефон пострадавшей.

До этого сообщалось, что четырехлетняя девочка впала в кому после падения из окна четвертого этажа в Липецке.

Ранее в Кургане пятилетняя девочка попала в больницу, выпав из окна детского сада.

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