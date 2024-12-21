Пассажиры рейса в Египет больше суток не могут вылететь из Москвы

Пассажиры рейса в Шарм-эль-Шейх больше суток не могут вылететь из Шереметьево

Пассажиры рейса из Москвы на египетский курорт Шарм-эль-Шейх более суток находятся в зале ожидания Шереметьево из-за задержки вылета. Об этом сообщают «Известия».

Рейс UJ-614 авиакомпании Al Masria Universal Airlines должен был вылететь накануне — в пятницу, 20 декабря, в 5:50 по московскому времени. При этом в данный момент новое время вылета запланировано на 18:50 в субботу, 21 декабря.

Один из пассажиров сообщил, что вероятной причиной задержки стала поломка самолета. Он рассказал, что пассажиров накануне пытались расселить по гостиницам, однако мест на всех не хватило, но людям предлагали остаться в бизнес-зале. Также пассажиры рассказали, что компенсации им не дадут, так как рейс не отменен, а только отложен.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла ситуацию под свой контроль. Там отметили, что в аэропорту находится прокурор. Также в ведомстве добавили, что на рейс зарегистрировано 218 пассажиров.

Ассоциация туроператоров (АТОР) уточнила, что по данным от авиакомпании Al Masria Universal, рейс задержан в связи с технической неисправностью воздушного судна.

В начале декабря сообщалось, что россияне около суток не могли вылететь из Стамбула. Рейс следовал в Екатеринбург. По словам самих пассажиров, их высадили в воздушной гавани и не сказали причину произошедшего. В результате россиянам пришлось провести в аэропорту города 21 час, еду и воду им не предоставили.

Ранее самолет застрял в аэропорту после массового побега хомяков.