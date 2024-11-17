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Самолет застрял в аэропорту после массового побега хомяков

В аэропорту Португалии застрял самолет из-за побега 132 хомяков из багажа

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Самолет португальской авиакомпании TAP после побега 132 хомяков из багажного отделения уже шесть дней не может вылететь из аэропорта. Об этом сообщила португальская газета Correio da Manha.

Самолет задержан с 12 ноября в аэропорту Понта-Делгада на Азорских островах после того, как 132 хомяка сбежали из ящиков, в которых их перевозили, и спрятались в багажном отсеке Airbus 320.

Бригады наземного обслуживания пытались поймать всех животных в течение четырех дней, что помешало самолету вернуться в Лиссабон по соображениям безопасности.

Накануне 16 грызунов, которые способны прогрызть электрические кабели, все еще находились внутри самолета. Когда он сможет вылететь, неизвестно.

Более сотни хомяков, хорьков, а также несколько птиц были заказаны зоомагазином и направлялись из Лиссабона в сторону Понта-Делгада, но когда они приземлились, команды по сбору багажа заметили, что коробки повреждены, а грызуны разгуливают по багажному отделению.

7 ноября сообщалось, что енот в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке пробил потолок.

Ранее пожилой женщине удалось пролететь через всю Европу без билета на самолет.

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