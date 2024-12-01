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Россияне около суток не могли вылететь из Стамбула

В Стамбуле граждане РФ почти сутки провели в аэропорту по техническим причинам

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Саймон Кеннеди/Architectural Photography Awards

Российские путешественники застряли в аэропорту Стамбула по техническим причинам. Об этом сообщает Е1.

Рейс следовал в Екатеринбург. По словам самих пассажиров, их высадили в воздушной гавани и не сказали причину произошедшего. В результате россиянам пришлось провести в аэропорту города 21 час, еду и воду им не предоставили.

В это время их один раз посадили в самолет, но спустя почти четыре часа снова вернули в аэропорт. После этого туристам на несколько часов предоставили гостиницу.

В беседе с журналистами представители авиакомпании заявили, что предоставили клиентам все необходимые услуги. В Екатеринбург их направят на резервном самолете. Специалисты также добавили, что рейс задержался по техническим причинам. О деталях в организации не сообщили.

До этого российские туристы не смогли своевременно покинуть Бали из-за извержения вулкана. Как рассказала одна из застрявших в аэропорту девушек, в воздушной гавани она провела более суток, воду и еду ей, как и другим пассажирам, не предоставили.

Ранее самолет застрял в аэропорту после массового побега хомяков.

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