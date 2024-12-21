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Петербуржец избил шумных подростков и отобрал у них телефоны

В Петербурге житель многоэтажки избил и ограбил подростков за шум в подъезде
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Global Look Press

В Санкт-Петербурге мужчина избил незнакомых подростков, которые мешали ему спать. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным издания, инцидент произошел 21 декабря в доме на проспекте Просвещения. Ночью в дежурную часть позвонили двое 14-летних приятелей, которые сообщили, что житель дома вышел к ним подъезд, так как был раздражен шумом. Мужчина принялся избивать несовершеннолетних, а затем отобрал у них три телефона и вернулся в квартиру.

В итоге одному из пострадавших потребовалась медицинская помощь, скорая забрала его в больницу в состоянии средней степени тяжести. Юноша получил ушибы затылка и спины и сейчас находится в хирургическом отделении. Нападавшего задержали, им оказался 36-летний петербуржец. Его уже заключили под стражу. В отношении мужчины составили протокол о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мужчина избивал жену и двух маленьких детей, заставляя их просить милостыню.

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