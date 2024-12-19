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Мужчина избивал жену и двух маленьких детей, заставляя их просить милостыню

В Сербии мужчина избил битой жену и детей, заставляя их просить милостыню

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Shutterstock

В Белграде мужчина жестоко избил свою жену и детей, заставив их просить милостыню, пишет Srbija Danas.

По данным издания, житель общины Нови-Београд напал на своих домочадцев в ночь на 3 июня этого года. Весь следующий день он угрожал расправой женщине и двум детям в возрасте 2 и 4 лет. Злоумышленник избил их бейсбольной битой, изуродовал жене лицо и заставил ее выйти с дочерью на улицу, чтобы собирать милостыню.

Раненая женщина убежала из дома и на ближайшей заправке попросила помощи у случайного прохожего, тот вызвал на место полицию. Главе семейства предъявили обвинение в совершении двух серьезных актов домашнего насилия. Сейчас он находится под стражей, мужчине грозит лишение свободы на срок от двух до 10 лет за одно преступление и еще от полугода до пяти лет — за второе.

Ранее молодые родители из Владимира вытащили раздетого младенца на мороз и попали на видео.

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