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Хинштейн заявил о бесчеловечности украинского руководства после атаки на Рыльск

Хинштейн: обстрел Рыльска показал преступную сущность украинского руководства
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Обстрел города Рыльска, расположенного в Курской области, является демонстрацией преступной сущности украинских властей. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн, передает ТАСС.

По его словам, в результате атаки ряд социальных объектов в населенном пункте получили повреждения. В том числе речь идет о детских и образовательных учреждениях.

«Мне трудно влезть в голову безумных людей, для этого надо тоже стать безумным. Какие цели преследовал нацистский режим — не поддается здравому смыслу. <...> Это открытая демонстрация преступной сущности украинского режима, бесчеловечности», — подчеркнул Хинштейн.

Рыльск подвергся обстрелу со стороны украинских войск 20 декабря. По последней информации, в результате атаки пострадали 12 мирных граждан. Еще пять человек спасти не удалось.

Как рассказал исполняющий обязанности губернатора Курской области, украинские солдаты наносили удары при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS. Часть снарядов удалось уничтожить на подлете к городу, но другие достигли цели. В связи с произошедшим Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее пострадавшим жителям Рыльска пообещали выплатить компенсации.

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