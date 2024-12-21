Власти Магдебурга назвали количество пострадавших и погибших в теракте

В результате теракта в Магдебурге пострадали 68 человек, двое погибли

В результате наезда автомобиля на людей на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге два человека погибли, 68 пострадали. Об этом сообщила администрация города.

«Два человека погибли, 15 получили тяжелые ранения, 37 — ранения средней степени тяжести, еще 16 — легкие ранения», — говорится в публикации.

Кроме того, администрация подтвердила задержание подозреваемого в совершении теракта.

«Один подозреваемый находится под стражей», — отмечается в сообщении.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что подозреваемый в теракте в Магдебурге скрывался от властей Саудовской Аравии по обвинению в терроризме и торговле людьми в ЕС. По информации канала, подозреваемым оказался Талеб Аль Абдулмохсен. Он приехал в Германию в 2006 году, попросив политического убежища.

Вечером 20 декабря в Магдебурге автомобиль въехал в толпу людей на рождественской ярмарке. В правительстве Саксонии-Анхальт назвали произошедшее терактом.

Ранее Саудовская Аравия отреагировала на теракт в Магдебурге.