Россиян предупредили о новой предновогодней схеме мошенников

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин предупредил в беседе с РИА Новости, что перед Новым годом мошенники начали использовать новую схему обмана.

По его словам, мошенники создают фальшивые интернет-магазины, которые предлагают популярные товары по привлекательным ценам. Потенциальная жертва набивает корзину и оставляет данные банковских карт. Однако после сбора достаточного количества заказов сайты исчезают, а покупатели остаются без подарков и денег.

Парламентарий обратил внимание, что злоумышленники могут отправлять сообщения в мессенджерах и социальных сетях о якобы выигранных призах или розыгрышах к празднику.

Депутат Госдумы Владимир Кошелев до этого говорил, что мошенники начали массово рассылать сообщения с приглашениями к участию в розыгрыше билетов на новогодние концерты и мероприятия, в том числе на Кремлевскую елку. В «новогодней схеме обмана» в Крыму мошенники предлагают россиянам перейти по ссылке для составления заявки, которая приводит на фишинговый сайт.

Ранее россиянам рассказали, как не нарваться на мошенников при покупке билетов в театр.