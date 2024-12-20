Россиянам рассказали, как не нарваться на мошенников при покупке билетов в театр

Билеты в театр и на другие мероприятия стоит покупать только на официальных сайтах учреждений культуры, чтобы не нарваться на мошенников. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры безопасности в цифровом мире МГТУ имени Баумана Виталий Вехов.

«Это, соответственно, Большой театр, картинная галерея, цирк и так далее — куда вы собрались идти. Только это надежно, нужно абсолютно все самому сидеть и искать. Посторонних фирм или третьих лиц, которые предлагают купить билеты через них (и часто со скидками), нужно избегать», — сказал эксперт.

При этом от покупки билетов с рук он советует отказаться, потому что их уже приобрели по документам третьих лиц. Доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Шарамок, в свою очередь, добавил, что посторонние лица могут прислать поддельные ссылки для покупки билетов.

Депутат Госдумы Владимир Кошелев до этого говорил, что мошенники начали массово рассылать сообщения с приглашениями к участию в розыгрыше билетов на новогодние концерты и мероприятия, в том числе на Кремлевскую елку. В «новогодней схеме обмана» в Крыму мошенники предлагают россиянам перейти по ссылке для составления заявки, которая приводит на фишинговый сайт.

Ранее владельцам Пушкинской карты назвали условия покупки билетов на «Щелкунчик».