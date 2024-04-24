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Появились подробности об участнице покушения на экс-сотрудника СБУ в Москве

РИА Новости: агент СБУ до подрыва Прозорова была в британском городе с базой SAS

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Владимир Астапкович/РИА Новости/Агентство «Москва»

Гражданка Украины Ярослава Хрестина, которую подозревают в подготовке покушения на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, в сентябре 2023 года была в Великобритании в городе Херефорд. Об этом сообщило РИА Новости.

Хрестина подозревается в передаче взрывчатки из Варшавы для покушения на Прозорова. Агентство проанализировало данные из соцсетей самой женщины и ее родственников. Там была опубликована фотография, к которой была прикреплена геолокация — город Херефорд.

В этом населенном пункте также находится военная база Особой воздушной службы Великобритании (SAS) – британского спецназа, отметили корреспонденты. Из Херефорда во Львовскую область регулярно отправляют специалистов по партизанской войне и диверсиям, отметило агентство.

Согласно данным в соцсетях украинки, она живет в Херефорде не первый год и состоит в отношениях с гражданином Польши Арикадиушем Плихтой. По информации из личных профилей стало ясно, что в этом городе проживает сестра Хрестины Елена, а также ее брат Дмитрий.

12 апреля в Москве на Прозорова было совершено покушение. Злоумышленники взорвали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий бывшему подполковнику СБУ. Он получил ранения ног и руки, но остался жив.

Ранее Прозоров объяснил, почему покушение на него не удалось.

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