Вильфанд предупредил об аномальных морозах в двух регионах России

В Мурманской области и Хабаровском крае на выходных ожидается температура на 4-10°C ниже нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

В Мурманской области на 21-23 декабря минимальное значение прогнозируется в диапазоне от -17 до -23°C — температура будет ниже нормы на 4-8°C, отметил синоптик.

В Хабаровском крае температуру ждут на 6-10 градусов ниже нормы, в ночное время она составит от -35 до -39°C, продолжил Вильфанд.

На 2-4°C ниже нормальных значений ожидается в Тыве: от -28 до -32°C ночью, а днем будет около -20°C, добавил научный руководитель Гидрометцентра.

Незадолго до этого Вильфанд сообщал, что на территории некоторых регионов Северо-Западного, Южного, Приволжского и Дальневосточного федеральных округов России в ближайшие дни прогнозируются ветер, сильный снег и дожди. По его словам, в настоящее время теплая погода преобладает на азиатской территории России, в частности, в Якутии и Красноярском крае.

19 декабря ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова отмечала, что в Москве в выходные осадков не ожидается, температура воздуха продолжит расти. В субботу прогнозируется 0°C в столице и от -3 до +2°C в области. Это выше климатической нормы на 4°C. В воскресенье в целом сохранится похожая погода без осадков, но уже будет намечаться легкий морозец, добавила Позднякова.

Ранее ученый предупредил об аномально теплой зиме в России.