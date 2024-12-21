Краснодарский зоопарк примет пострадавших от разлива мазута птиц

Краснодарский «Сафари-парк» готов принять пострадавших от разлива мазута птиц из Анапы и Темрюкского района Кубани. Об этом сообщил руководитель зоопарка Марио Абурмалеих, передает Telegram-канал оперштаба региона.

«Мы готовы отдать нашу карантинную зону в Краснодаре, это 10-15 вольеров, которая подготовлена подлостью для приема птиц, их содержания и выпуска в природу. Готовы с завтрашнего дня», — сказал глава зоопарка.

В оперштабе отметили, что для спасения птиц зоопарк подготовил обогреваемые вольеры. Их оснастили песчаными и бассейновыми зонами.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По предварительным оценкам, после происшествия в море вытекло около 3,7 тысячи тонн мазута. В Анапе и Темрюкском районе объявили режим ЧС.

18 декабря в МЧС сообщили, что зона проведения работ по сбору мазута на побережье в Краснодарском крае увеличена до 49 км. Всего на месте происшествия работают более тысячи человек и свыше ста единиц техники.

Ранее в МЧС назвали площадь очищенной территории береговой линии в Краснодарском крае.