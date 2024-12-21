Рядом с городом Кельбаджар в Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 4,5. Об этом сообщает спасательная служба министерства внутренних дел Армении.

По данным службы, землетрясение произошло в 3:01 по местному времени (2:01 мск). Его зафиксировали в 30 километрах от Кельбаджара. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, а интенсивность толчка в эпицентре составила шесть баллов.

«Землетрясение ощущалось в городе Джермук магнитудой 4-5, в ряде населенных пунктов Вайоц Дзора магнитудой 2-4 и в населенных пунктах Сюникского марза магнитудой 2-3», — говорится в сообщении.

15 декабря МЧС России сообщило, что на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,4. По информации ведомства, эпицентр землетрясения находился в 135 километрах восточнее села Мильково. Подземные толчки ощущались в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, а также в Елизовском районе силой до двух баллов.

12 декабря у берегов Новой Зеландии в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,6. По данным Алтае-Саянского филиала единой геофизической службы РАН, эпицентр находился в 936 метрах северо-восточнее города Тауранга на Северном острове и в 170 километрах к югу от острова Рауль.

Ранее на Филиппинах произошло извержение одного из самых высоких вулканов.