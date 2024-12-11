На Филиппинах произошло извержение одного из самых высоких вулканов

Извержение вулкана произошло на филиппинском острове Негрос. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные власти.

По информации агентства, речь идет о вулкане Канлаон. К текущему моменту из населенных пунктов, которые расположены около горы, эвакуировали около 40 тыс. местных жителей.

«В районе бедствия только в среду (11 декабря. — «Газета.Ru») зафиксировали несколько десятков землетрясений, близлежащие деревни уже засыпаны пеплом», — говорится в материале.

Канлаон считается одним из самых высоких вулканов на Филиппинах. Его высота составляет 2 435 метров над уровнем моря, а диаметр основания — 30 километров. Вулкан является действующим и в последний раз извергался 3 июня 2024 года.

Утром 11 декабря на курильском острове Парамушир «проснулся» вулкан Эбеко. На вулкане произошел пепловый выброс на высоту три километра, при этом шлейф распространился в северном направлении на расстояние более пяти километров.

Как рассказали в Главном управлении МЧС РФ по Сахалинской области, никаких угроз для местных жителей зафиксировано не было. В городе Северо-Курильск, который находится в семи километрах от горы, падения пепла не наблюдалось.

Ранее в Исландии произошло извержение вулкана.