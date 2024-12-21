В Литве раскрыли подробности расследования крушения самолета DHL

Минюст Литвы не нашел признаков воздействия на упавший в Вильнюсе самолет DHL

Министерство юстиции Литвы после предварительного анализа «черных ящиков» грузового самолета компании DHL, который потерпел крушение в Вильнюсе, не нашло признаков внешнего воздействия на воздушное судно. Об этом сообщает портал LRT.

«Расследование безопасности, проведенное отделом по расследованию транспортных происшествий и аварий министерства юстиции, еще раз подтверждает, что после предварительного анализа данных бортового самописца самолета Boeing 737-476 и данных бортового диктофона, а также сбора доказательств на месте крушения никаких признаков незаконного вмешательства не установлено», — говорится в материале.

Авторы добавили, что в настоящее время расследование ведет международная группа экспертов из Испании, Германии и США.

Грузовой самолет компании DHL потерпел крушение под Вильнюсом утром 25 ноября. Согласно информации FlightAware, борт летел в Литву из Лейпцига. При падении грузовое судно проскользило несколько сотен метров. Обломки самолета частично задели жилой дом.

26 ноября прокурор генеральной прокуратуры Литвы Артурас Урбелис сообщил, что причинами крушения самолета DHL могут быть технические неисправности или халатность. По его словам, руководство ведомства приняло решение о том, что расследование будет вести управление криминальной полиции Литвы, и расследование о возможном теракте не проводится.

Ранее в Литве раскрыли данные черного ящика разбившегося самолета DHL.