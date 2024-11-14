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Российская студентка по указанию мошенников закидала коктейлями Молотова отдел полиции

В Нижнем Новгороде студентка закидала коктейлями Молотова отделение полиции

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Телеграм-канал «Baza»

В Нижнем Новгороде 22-летняя студентка стала фигуранткой уголовного дела по статье «Покушение на теракт» после того, как забросала одно из отделений полиции и здание районной администрации бутылками с зажигательной смесью. Об этом сообщает BAZA в Telegram-канале.

Инцидент произошел вечером 12 ноября. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили у входа в отделение на Нижневолжской набережной несколько разбитых бутылок из-под пива, при этом от них исходил характерный запах зажигательной смеси. Записи с камер помогли установить, что противоправные действия совершила девушка. Она бросила коктейли Молотова у входа, после чего ушла. При этом зажигательная смесь не воспламенилась. В тот же вечер нарушительницу заметили у районной администрации, там она также бросила стеклянную бутылку с аналогичным содержимым.

Подозреваемую, 22-летнюю студентку, задержали в Липецке сотрудники спецслужб. Девушка пояснила, что действовала по указанию неизвестных. Они сообщили ей о том, что все ее деньги похищены и единственный способ вернуть их напасть на отделение полиции. После этого по указанию аферистов нарушительница стала скрываться в Липецке.

Теперь фигурантке грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Омске пенсионерка лишилась квартиры и 4,3 млн рублей из-за мошенников.

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