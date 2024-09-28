Пьяный водитель влетел в толпу людей в Кировской области

В Кировской области пьяный водитель врезался в толпу пешеходов в Арбажском районе. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«37-летний Михаил С. выпивал с другом, а когда тот уснул, спер ключи от его «десятки» и поехал кататься. На пересечении Советской и улицы Лермонтова сбил четырех человек», — говорится в публикации.

В результате аварии двух женщин спасти не удалось. Супруг одной из них госпитализирован, еще один пешеход также находится в больнице. Виновник ДТП разбил голову, ему должны наложить швы.

До этого на севере Москвы произошло жесткое ДТП с двумя автобусами. По информации столичной Госавтоинспекции, на 2-м Боткинском проезде в районе дома 5 водитель автобуса совершил столкновение с другим автобусом, который начал движение от остановки общественного транспорта. В результате аварии трое пассажиров автобуса с различными травмами были госпитализированы.

26 сентября сообщалось, что в Москве мужчина стал на время регулировщиком и разрулил автомобильную пробку, образовавшуюся на Сущевском валу.

Ранее на Урале в ДТП с микроавтобусом и грузовиком едва не сгорели пассажиры.