Два атомохода скоро пополнят состав российского флота

В ближайшей перспективе Военно-морской флот России пополнится двумя новейшими атомными подводными лодками, построенными на «Севмаше» в Северодвинске. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев в ходе визита на предприятие, посвященного его 85-летию, пишет ТАСС.

По словам адмирала, многоцелевая атомная подводная лодка «Архангельск» проекта 885М («Ясень-М») скоро войдет в состав флота. Атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Пожарский» проекта 955А («Борей-А») находится на заключительном этапе испытаний и также вскоре будет принят на вооружение.

Моисеев подчеркнул, что строительство атомных подводных лодок является приоритетной задачей «Севмаша», обеспечивая ВМФ России современными и высокоэффективными средствами стратегического и многоцелевого назначения.

В октябре специалисты «Атомфлота» и мурманского информационного центра по атомной энергии (ИЦАЭ) провели занятие для участников второго сезона экопросветительского проекта «Детско-юношеское волонтерское движение «Экокласс «Атомфлота»» на борту универсального атомного ледокола «Урал» в Мурманске.

Ранее гендиректор «Севмаша» сообщил, что АПЛ «Архангельск» прошла все испытания.