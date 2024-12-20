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В России создадут молодежные туристские маршруты по местам боевой славы

Путин поручил создать молодежные туристские маршруты по местам боевой славы
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Кирилл Брага/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения вместе с руководством регионов и Российским военно-историческим обществом к 15 февраля подготовить предложения по расширению программы «Дороги Победы». Это следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений.

Как отмечается, госструктуры должны предусмотреть создание образовательных туристских маршрутов для детей и молодежи по местам боевой славы. Эти маршруты будут включать в себя посещение городов-героев, городов воинской славы и городов трудовой доблести.

20 декабря Путин, выступая на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ, предложил объявить 2025-й Годом защитника Отечества, поскольку в стране будет праздноваться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, это будет сделано в честь участников специальной военной операции (СВО) и в память о подвигах предков.

Ранее Путин заявил, что в РФ 99,9% россиян готовы «все положить в интересах родины».

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