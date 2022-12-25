«Кто-то вел себя не как истинный патриот»: Путин признался, что никого не осуждает

Российский президент Владимир Путин заявил, что в России 99,9% россиян готовы «все положить в интересах родины». В то же время он не удивлен поведением тех, кто уехал, так как «каждый человек имеет право выбора». Что касается целей России, Путин заявил, что страна стремится к объединению народа.

О целях страны в контексте ситуации на Украине

Цель России — объединить русский народ, заявил Путин в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе »Москва. Кремль. Путин». Он подчеркнул, что Москва всегда стремилась решать конфликты мирным путем при помощи дипломатии. Это же касается и ситуации на Украине.

«Но, к сожалению, обратная, другая сторона была настроена по-другому, начали, как я много раз уже говорил, мы все это знаем, проводить там жесткие действия военного характера», – сказал Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Российский президент также подчеркнул, что страна «так или иначе вынуждена была встать на защиту людей, которые проживают на этих территориях». По его словам, Москва «должна была поддержать и выбор крымчан, все с этого ведь началось, все началось с этого».

«Но не мы же устроили государственный переворот на Украине, они же начали», – добавил российский президент.

Путин выразил мнение, что «основа всего» – это политика оппонентов, которые хотят «растащить Россию, историческую Россию».

«Разделяй и властвуй» – вот они всегда старались это сделать, пытаются сделать это и сейчас, а наша-то цель в другом – в объединении русского народа», – добавил Путин.

Также в программе он заявил, что Россия «не могла бы себя повести цинично в отношении Украины, как коллективный Запад».

Кроме того, Путин не считает нынешнюю черту в противостоянии потенциалов Москвы и НАТО «уж такой опасной». «Я считаю, что мы действуем в правильном направлении, мы защищаем свои национальные интересы, интересы наших граждан, наших людей. И другого выбора, кроме как защиты наших граждан, у нас просто нет», – подчеркнул Путин.

Он напомнил, что Москва «готова договариваться со всеми участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках, но это их дело – не мы же отказываемся от переговоров, а они».

Путин – о российских патриотах

В том же интервью Путин выразил уверенность, что 99,9% россиян готовы «все положить в интересах родины». И в этом для него «как бы необычного ничего нет».

«Но это просто лишний раз убеждает меня в том, что Россия – особая страна и у нас живут особые люди», – сказал Путин и обратил внимание, что эта позиция «подтверждается на протяжении всей истории существования России». «И сегодня еще раз», – подчеркнул он.

Вместе с тем Путин считает, что «с точки зрения того, что кто-то вел себя не так, как истинный патриот, ничего удивительного нет».

«Потому что в любом обществе всегда есть люди, которые прежде всего думают о своих личных интересах, значит, о каких-то личных планах. Я, честно говоря, не особенно-то их и осуждаю – каждый человек имеет право выбора», – полагает он.

Путин – о поставках Patriot Киеву

Президент России заверил в программе «Москва. Кремль. Путин», что ВС РФ «100% пощелкают» комплексы Patriot. В то же время Путин напомнил, что у Украины такого вооружения «пока нет».

Ранее Владимир Путин отмечал, что «Patriot – это достаточно старая система», и она не функционирует так, как российская С-300. Тогда же политик заявил, что «противоядие» этим комплексам найдется.

21 декабря США объявили о новом пакете военной помощи Украине на общую сумму $1,85 млрд. В него впервые вошла батарея ПВО Patriot вместе с пусковой системой на грузовом шасси, радаром и станцией управления.