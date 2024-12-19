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Пьяный россиянин избил сына кастрюлей за отказ помогать по хозяйству

В Архангельской области мужчина избил сына кастрюлей

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Shutterstock/Gorloff-KV

В Вельском районе Архангельской области будут судить местного жителя, который напал на сына-инвалида за отказ помогать по хозяйству. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, в сентябре 2024 года пьяный житель деревни Шиловская поссорился со своим взрослым сыном. Родителю не понравилось, что 46-летний мужчина не помогает ему по хозяйству, в ходе ссоры разъяренный отец схватил металлическую кастрюлю и несколько раз ударил сына по голове.

Травмы, полученные пострадавшим, впоследствии были оценены как вред здоровью средней тяжести. В отношении сельчанина было возбуждено уголовное дело, в ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что разозлился на сына, который отказался помогать ему по дому, и избил его. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что в Пензенской области сын истязал пожилых родителей. 40-летний сельчанин издевался над 70-летней матерью и 77-летним отцом. Мужчина регулярно наносил пенсионерам побои и унижал их. Домашнего тирана задержали полицейские. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об истязаниях, ему может грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее сын с шизофренией избил отца и ударил ножом в шею мать-пенсионерку.

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