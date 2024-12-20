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Маск усомнился, что Байден жив

Маск отметил, что Байдена давно не видно на публике, и поинтересовался, жив ли он
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David Swanson/Reuters

Американский бизнесмен Илон Маск в социальной сети X выразил сомнения по поводу состояния здоровья президента США Джо Байдена, задавшись вопросом, видел ли кто-либо его в последнее время. Об этом Маск заявил в соцсети Х.

Таким образом он отреагировал на пост другого пользователя, который утверждал, что в настоящее время единственное, чем Байден действительно занимается как президент, — это «разграбление казны».

«Жив ли Байден? Кто-нибудь видел его в последнее время?» — написал Маск.

На днях Маск удивился статистике помилований президента США Джо Байдена. Миллиардера поразила публикация экс-депутата заксобрания Западной Вирджинии Деррека Эванса. По его данным, Байден помиловал 8062 человека, в то время как 44-й президент США Барак Обама — 1927, а ныне избранный президент Дональд Трамп — 237 человек.

23 ноября сообщалось, что Маск, чье состояние 22 ноября достигло исторического максимума в $347,8 млрд, побил свой собственный рекорд и вновь оказался во главе списка самых богатых людей мира.

Ранее Илон Маск раскритиковал администрацию Байдена за перевод огромных сумм Украине.

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