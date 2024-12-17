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Маск одним словом отреагировал на неожиданное решение Байдена

Маск удивился тому, что Байден помиловал более восьми тысяч человек

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Leah Millis/Reuters

Американский предприниматель Илон Маск удивился статистике помилований президента США Джо Байдена. Об этом он написал в соцсети X.

«Вау», — отметил Маск.

Так миллиардер отреагировал на публикацию экс-депутата заксобрания Западной Вирджинии Деррека Эванса. По его данным, Байден помиловал 8062 человека, в то время как 44-й президент США Барак Обама — 1927, а ныне избранный президент Дональд Трамп — 237 человек.

12 декабря действующий президент США помиловал 39 американцев и смягчил наказания еще почти для 1,5 тыс. человек. На сайте Белого дома эти действия сочли крупнейшим предоставлением помилований за один день в современной истории.

Имена помилованных не указываются. Отмечалось, что смягчения наказания добились многие из тех заключенных, которые были помещены на домашний арест в период локдауна, связанного с пандемией COVID-19, и продемонстрировали готовность к возвращению к мирной жизни. В заявлении говорится, что администрация Байдена и далее продолжит давать второй шанс осужденным за ненасильственные преступления, в том числе связанные с наркотиками.

Ранее Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера.

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