Стала известна причина подачи сигнала бедствия судном в Керченском проливе

Судно Gam Express подало сигнал бедствия в Керченском проливе, так как у членов экипажа закончились вода и продовольствие. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила инспектор труда Российского профессионального союза моряков Ольга Ананьина.

По ее словам, последний раз экипаж пополнял запасы продовольствия 16 ноября.

20 декабря судно Gam Express подало сигнал бедствия в Керченском проливе. По информации Российского профессионального союза моряков, сигнал бедствия зафиксировали недалеко от порта «Кавказ». На борту находятся 16 моряков из Сирии и Египта. В последний раз работодатель выплачивал зарплату экипажу в августе.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Судна перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. Авария вызвала значительный разлив нефтепродуктов, которые образовали на поверхности воды характерную пленку. По предварительным данным, в море вытекло около 3,7 тысячи тонн мазута. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее у Териберки затонуло судно с туристами.