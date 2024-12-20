Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Керченском проливе судно подало сигнал бедствия

Прокуратура: судно Gam Express подало сигнал бедствия в Керченском проливе
close
РИА «Новости»

Судно Gam Express подало сигнал бедствия в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

«Южной транспортной прокуратурой контролируется обеспечение безопасности мореплавания в связи с подачей сигнала бедствия судном Gam Express в Керченском проливе», — отмечается в сообщении.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Судна перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. Авария вызвала значительный разлив нефтепродуктов, которые образовали на поверхности воды характерную пленку. По предварительным данным, в море вытекло около 3,7 тысячи тонн мазута. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В сентябре российский сухогруз SORMOVSKIY 3063 отбуксировали к причалу после того, как у него вышел из строя двигатель в турецком проливе Дарданеллы. Судно длиной в 119 метров следовало из Мерсина в Россию.

Ранее эксперт по безопасности рассказал, как выжить в открытом море.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами