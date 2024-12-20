В Керченском проливе судно подало сигнал бедствия

Судно Gam Express подало сигнал бедствия в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

«Южной транспортной прокуратурой контролируется обеспечение безопасности мореплавания в связи с подачей сигнала бедствия судном Gam Express в Керченском проливе», — отмечается в сообщении.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Судна перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. Авария вызвала значительный разлив нефтепродуктов, которые образовали на поверхности воды характерную пленку. По предварительным данным, в море вытекло около 3,7 тысячи тонн мазута. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В сентябре российский сухогруз SORMOVSKIY 3063 отбуксировали к причалу после того, как у него вышел из строя двигатель в турецком проливе Дарданеллы. Судно длиной в 119 метров следовало из Мерсина в Россию.

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