Жители российского города пожаловались на женщину, бросающуюся горящим углем из окна

В Магнитогорске пожаловались на женщину, бросающую горящий уголь из окна

В Магнитогорске местные жители пожаловались на женщину, которая бросается горящими углями из окна. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, неизвестная женщина бросается горящими углями из окна третьего этажа одного из домов, расположенных на улице Коробова. По словам местных жителей, это могут быть угли от кальяна. На кадрах с места видно, как они падают на землю и припаркованный автомобиль.

Местные жители опасаются, что женщина своими действиями может причинить вред чужому имуществу или здоровью. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

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