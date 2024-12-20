Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жители российского города пожаловались на женщину, бросающуюся горящим углем из окна

В Магнитогорске пожаловались на женщину, бросающую горящий уголь из окна

В Магнитогорске местные жители пожаловались на женщину, которая бросается горящими углями из окна. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, неизвестная женщина бросается горящими углями из окна третьего этажа одного из домов, расположенных на улице Коробова. По словам местных жителей, это могут быть угли от кальяна. На кадрах с места видно, как они падают на землю и припаркованный автомобиль.

Местные жители опасаются, что женщина своими действиями может причинить вред чужому имуществу или здоровью. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

До этого в Обнинске пожилой мужчина едва не взорвал многоквартирный дом, устроив утечку бытового газа. Местные полагают, что у пенсионера имеются психические проблемы, но отправить его на лечение не могут.

Ранее на пляже в Пензе пьяный подросток с кастетом и ножом напал на отдыхающих.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами