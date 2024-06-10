На пляже в Пензе пьяный подросток с кастетом и ножом напал на отдыхающих

В Пензе подросток набросился с кастетом на отдыхающих и перевернул беседку на пляже. Об этом сообщается в Telegram-канале «Короче, Пенза».

Инцидент произошел в пензенском микрорайоне ГПЗ, по пляжу бродил нетрезвый подросток, вооруженный ножом и кастетом. Юноша вел себя агрессивно, бросался на прохожих и перевернул беседку.

Его пытались утихомирить двое мужчин, но в ответ на замечание, молодой человек ударил одного из них кастетом в лицо. Подробности о состоянии пострадавшего неизвестны. Обстоятельства произошедшего и личность дебошира устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что в Петербурге подростки арендовали коттедж и разгромили его. Молодые люди устроили шумную вечеринку в арендованном на сутки загородном доме. По словам владельца коттеджа, пьяные подростки громили стены в доме с помощью кувалды, снесли дверь, разбили окна, погнули плазму, разбросали вещи и залили кровью пол, и с истошными криками бегали по участку, пугая людей вокруг. Мужчина обратился с заявлением в правоохранительные органы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в ХМАО школьники осквернили православный храм.