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Пенсионер открыл в квартире газ и угрожал взрывом в присутствии полицейских

Пенсионер едва не взорвал жилой дом в Обнинске, устроив утечку газа

В Обнинске пожилой мужчина едва не взорвал многоквартирный дом, устроив утечку бытового газа, сообщил журналист и медиаменеджер Евгений Серкин.

Вечером 20 ноября пенсионер, живущий по адресу улица Ленина, 18, открыл газовые конфорки в своей квартире. Его соседи вовремя почуяли характерный запах, написали в домовой чат и вызвали спецслужбы. Утечку устранили специалисты.

Жильцы дома по-прежнему не знают, чего ожидать от буйного владельца квартиры, и просят компетентные органы вмешаться. По их словам, мужчина регулярно стучит в соседские двери, ругается на детей и прохожих, может бросаться продуктами из окна. Местные полагают, что у пенсионера имеются психические проблемы, но отправить его на лечение не могут.

В полиции с потенциально опасным гражданином тоже пока ничего не сделали. В день последнего инцидента мужчина в присутствии сотрудников полиции угрожал устроить взрыв, попутно их оскорбляя, однако стражи порядка лишь стояли в растерянности и явно не знали, что им предпринять.

Ранее пожилой россиянин угрожал взорвать больницу, где плохо лечили его сына-инвалида.

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