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Эксперт по безопасности рассказал, как выжить в открытом море

Специалист Халилов: дождевая вода поможет выжить в открытом море

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Дождевая вода может помочь выжить людям, которые оказались в открытом море без питьевой воды. Об этом «Пятому каналу» рассказал эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов, комментируя историю туриста, застрявшего в Охотском море.

«Несмотря на то что вокруг очень много воды, ты находишься в море, питьевой воды нет. Если же идет дождь, то можно собирать воду. Если есть какие-то снасти, можно попытаться поймать рыбу», — сказал эксперт.

При этом он уточнил, что это будет нелегкая задача. По его словам, человек в море без еды, воды и теплой одежды в среднем сможет прожить около двух недель. Халилов призвал моряков брать с собой достаточное количество воды, еды, медикаментов, а также средств для подачи сигналов бедствия. Кроме того, на борту должны быть мощные фонари, которые позволят подать сигнал о помощи ночью.

Накануне у берегов Камчатки обнаружили лодку, на которой двое мужчин и подросток отправились в начале августа из Хабаровского края на Сахалин. Из трех человек выжил один мужчина, которого спасли рыбаки, сейчас он находится в тяжелом состоянии. Другие подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минздрав заявил об угрозе остановки сердца у спасенного из Охотского моря мужчины.

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