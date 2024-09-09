Российский сухогруз отбуксировали к причалу в Дарданеллах из-за неполадок

Российский сухогруз SORMOVSKIY 3063 отбуксировали к причалу после того, как у него начались неполадки в турецком проливе Дарданеллы. Об этом сообщили РИА Новости в генеральном управлении береговой охраны Турции.

Идущий под флагом России сухогруз длиной в 119 метров следовал из Мерсина в Россию, как вдруг вышел из строя двигатель у деревни Каракова.

Судно удалось безопасно отбуксировать к причалу Каранлык. Инцидент не сказался на движении других судов.

До этого сообщалось, что рыболовецкое судно Argos Georgia с 27 членами экипажа, включая россиян, на борту потерпело крушение в южной части Атлантического океана. Корабль, который ходил под флагом Островов Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, подал сигнал бедствия 22 июля и вскоре затонул. Спасатели нашли 14 выживших на спасательных шлюпках у побережья островов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российские моряки спасли унесенного в океан немецкого рыбака у берегов Норвегии.