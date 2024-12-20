Глава Якутии высказался о пожаре в изоляторе для дезертиров

На месте пожара в изоляторе для дезертиров в Якутске работают военные следственные органы, которые изучают различные версии причин происшествия. Об этом сообщил журналистам глава республики Айсен Николаев, чьи слова приводит ТАСС.

«Сейчас уже следственные военные органы работают. Они прилетели специальным бортом из Восточного военного округа. Разные версии есть, но я пока версии следствия здесь озвучивать не буду, это их работа», — отметил он.

Пожар произошел в изоляторе, где содержались военнослужащие, самовольно покинувшие свои части, в ночь с 19 на 20 декабря. В результате трагедии не стало пяти человек. В настоящее время устанавливаются причины пожара. Военный комиссариат выразил соболезнования семьям и близким.

До этого в Волгограде загорелся ресторанный комплекс. Распространение огня удалось локализовать на площади 960 квадратных метров, отметили в ведомстве. В тушении пожара были задействованы 48 специалистов и 16 единиц техники МЧС России.

Ранее в Екатеринбурге произошел пожар в воинской части.