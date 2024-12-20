Курская АЭС работает в штатном режиме после обстрела Рыльска

Курская АЭС на фоне ракетного обстрела Рыльска со стороны ВСУ работает в штатном режиме. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба станции.

Радиационный фон на станции и в районе ее расположения также находится на нормальном уровне и не превышает естественных фоновых значений.

В настоящее время на АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находятся энергоблоки № 3 и № 4. Энергоблоки № 1 и № 2 — в режиме эксплуатации «без генерации».

В пятницу врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что ВСУ сознательно целились по мирным объектам и учреждениям социальной инфраструктуры при атаке по Рыльску, который находится примерно в 80 км от АЭС.

Жертвами ударов, нанесенных из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, стали шесть человек, в том числе один ребенок. Еще 10 человек, среди которых 13-летний ребенок, были доставлены в больницы.

Ранее водитель снял на видео последствия удара ракет ВСУ по Рыльску.