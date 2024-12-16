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В России пресекли деятельность теневых банкиров

ТАСС: в России задержали теневых банкиров за продвижение P2P-процессинга

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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

В России задержали теневых банкиров, которые продвигали незаконное участие в P2P-процессинге и купле-продаже криптовалют. Об этом заявил начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко в беседе с ТАСС.

«В результате мероприятий 14 человек уже задержаны. Общее количество участников — больше 50», — отметил он.

Оперативно-разыскные мероприятия проводили в Москве и Челябинске, уточнил Курносенко. Он предупредил, что участие в P2P-процессинге и купле-продаже криптовалют без участия биржи в качестве посредника злоумышленники продвигают в социальных сетях и Telegram-каналах.

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