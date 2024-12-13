Три российских художника стали иноагентами

Минюст признал иноагентами сразу троих российских художников. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Иностранными агентами признаны Анатолий Осмоловский (признан в РФ иностранным агентом), Екатерина Марголис (признана в РФ иностранным агентом) и Игорь Поночевный (признан в РФ иностранным агентом) (известен как Алеша Ступин).

Марголис, по версии Минюста, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа российской армии. Кроме того, она выступала против военной операции России на Украине.

Аналогичная мотивировка и у решений по двум другим художникам. В сообщении отмечается, что Марголис и Поночевный сейчас проживают за пределами Российской Федерации.

Накануне сообщалось, что Монеточка (признана в РФ иностранным агентом) и Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) могут получить Нобелевскую премию мира.

Ранее юрист Иван Соловьев рассказал о шансах основателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) сохранить недвижимость в России.