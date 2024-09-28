В Курской области разрушили Глушковский краеведческий музей

В Курской области в результате ракетного удара уничтожили Глушковский краеведческий музей. Об этом сообщил РБК и.о. министра культуры области Роберт Григорьян.

По его словам, в здание попала ракета и начался пожар. Музей оказался разрушен, а здание получило серьезные повреждения. Директор Курского областного краеведческого музея Олег Пушкарев подтвердил это. Он добавил, что остальные музеи — в Рыльском, Кореневском и Беловском районах — после вторжения украинской армии на территорию Курской области не пострадали. В каком состоянии Суджанский краеведческий музей, пока не уточняли.

Также разрушенный музей попал на видео, опубликованное депутатом Курской областной думы Алексеем Золотаревым. На кадрах видно, что от здания остались только стены.

Григорьян добавил, что, как только появится возможность, то специалисты сразу же приступят к ремонту здания и воссозданию экспозиции.

Глушковский краеведческий музей находился в здании в неоготическом стиле. Оно является объектом культурного наследия «Здание больницы Терещенко, кон. XIX в.».

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