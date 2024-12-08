Москвича обвинили в покушении на теракт за поджог по указанию мошенников

Правоохранители предъявили обвинение в покушении на террористический акт организованной группой лиц 60-летнему москвичу Сергею Федорову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Житель столицы из-за действий телефонных мошенников сначала лишился своей квартиры, а затем поджог релейный шкаф на железнодорожной станции Останкино.

«Федоров активно способствует раскрытию и расследованию преступления, <…> раскаивается в содеянном», — говорится в документах дела.

Как установило следствие, 20 мая на московской железнодорожной станции Останкино Федоров поджег релейный шкаф. На движение поездов это не повлияло, но через полтора месяца злоумышленника установили и задержали.

До этого жители Воронежской области заподозрили в покушении на диверсию на железной дороге. По версии правоохранителей, 19-летний молодой человек и двое несовершеннолетних отправились на перегон «Сомово — Отрожка» и подожгли релейный шкаф. В этот момент на них обратили внимание очевидцы, поэтому довести задуманное до конца не получилось.

Ранее в Петербурге два подростка попытались поджечь ж/д станцию и получили сроки.