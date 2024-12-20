В РФ расширят ответственность за преступления против военной службы

Совет Федерации принял закон, расширяющий уголовную ответственность за преступления против военной службы, включив в нее граждан, служащих в добровольческих формированиях. Об этом сообщает ТАСС.

Поправки вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ.

Отмечается, что в настоящее время преступления против порядка прохождения военной службы регулируются для военнослужащих по призыву и контракту, а также для граждан, пребывающих в запасе и проходящих военные сборы. Новый закон распространяет действие отдельных статей УК РФ на добровольцев.

Речь идет о таких преступлениях, как неисполнение приказа, сопротивление командованию, насилие над начальником, самовольное оставление части, дезертирство, симуляция болезни для уклонения от службы, умышленное уничтожение военного имущества и добровольная сдача в плен. При этом, «прохождение военной службы» для добровольцев определяется как исполнение обязанностей по контракту с добровольческим формированием.

Закон также устанавливает, что в условиях мобилизации, военного положения, войны, вооруженного конфликта или боевых действий, согласие подозреваемого или обвиняемого на меру пресечения не требуется. Вместе с этим, сенаторы утвердили федеральный конституционный закон, передающий военным судам рассмотрение гражданских, административных и уголовных дел, связанных с добровольцами, включая дела о защите прав и интересов добровольцев, а также все преступления, совершенные ими во время службы. Граждане, уволенные из добровольческих формирований, смогут обжаловать действия военных властей в военном суде.

Законы вступят в силу с момента официального опубликования.

В декабре военным судам передали полномочия рассматривать дела добровольцев, которые ранее рассматривались судами общей юрисдикции.

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