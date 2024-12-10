Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дела добровольцев переданы военным судам

Военным судам передали полномочия рассматривать дела добровольцев

close
Телеграм-канал «Kadyrov_95»

Военным судам передали полномочия рассматривать дела добровольцев, которые ранее рассматривались судами общей юрисдикции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на принятый Госдумой во втором и третьем чтении законопроект.

Речь идет о передаче в военную юрисдикцию гражданских и административных дел о защите нарушенных, а также оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов российских добровольцев. Законопроект, предложенный военным комитетом Государственной думы, был принят сразу во втором и третьем чтениях.

Военным судам также поручили рассматривать дела обо всех преступлениях, совершенных добровольцами в период пребывания в добровольческих формированиях.

До этого президент РФ Владимир Путин вручил Орден Мужества жителю Краснодара Федору Геращенко.

Глава государства обратил внимание, что Геращенко, в момент оказания помощи, попал под обстрел. Он помогал с эвакуацией людей в Курской области и получил ранение.

Ранее Международный день волонтера назвали напоминанием о совершении добрых дел.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами