Дела добровольцев переданы военным судам

Военным судам передали полномочия рассматривать дела добровольцев, которые ранее рассматривались судами общей юрисдикции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на принятый Госдумой во втором и третьем чтении законопроект.

Речь идет о передаче в военную юрисдикцию гражданских и административных дел о защите нарушенных, а также оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов российских добровольцев. Законопроект, предложенный военным комитетом Государственной думы, был принят сразу во втором и третьем чтениях.

Военным судам также поручили рассматривать дела обо всех преступлениях, совершенных добровольцами в период пребывания в добровольческих формированиях.

До этого президент РФ Владимир Путин вручил Орден Мужества жителю Краснодара Федору Геращенко.

Глава государства обратил внимание, что Геращенко, в момент оказания помощи, попал под обстрел. Он помогал с эвакуацией людей в Курской области и получил ранение.

Ранее Международный день волонтера назвали напоминанием о совершении добрых дел.