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Прапорщик сломал рядовому нос в качестве наказания за проступок и попал под суд

В Магнитогорске не стали лишать свободы военного, который избил подчиненного

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Anelo/Shutterstock

Российский военнослужащий выслушал приговор по делу о превышении должностных полномочий, сообщается на сайте Магнитогорского гарнизонного военного суда.

Как было установлено судом и следствием, 20 марта в одной из воинских частей Челябинской области между двумя военнослужащими, состоящими в отношениях подчиненности, произошел конфликт.

Прапорщик решил наказать рядового, который заступил в суточный наряд, но пожелал отдохнуть раньше установленного для этого времени. Военный напал на подчиненного и ударил его кулаком в лицо, пострадавший получил переломы костей носа, гематомы лица и контузию века левого глаза.

Нападавшего обвинили в превышении полномочий. Пока шло расследование, он извинился и компенсировал потерпевшему моральный вред. В итоге суд учел «совокупность других смягчающих обстоятельств» и в качестве наказания на полтора года ограничил виновного по службе с удержанием части денежного довольствия в доход государства. Кроме того, прапорщик заплатит рядовому сумму, указанную в гражданском иске.

Ранее полковник полиции, который избил подчиненного за вход без стука, избежал колонии.

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