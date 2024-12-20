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На Украину направят военных специалистов по гендерному равенству

NTC: Канада направит на Украину военных советников по гендерному равенству
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Alina Smutko/Reuters

Канада намерена направить военных советников по вопросам гендерного равенства на Украину и Гаити. Этот шаг призван стать частью усилий по интеграции данной идеологии в международную деятельность страны, сообщает портал TNC.

Согласно информации канадского Минобороны, «консультанты по гендерным вопросам» — это штатные военные должности, тогда как «координаторы по гендерным вопросам» являются должностями с неполной занятостью. Эти специалисты призваны оказывать поддержку командующим в интеграции гендерных аспектов как в институциональных, так и в оперативных процессах.

Тем не менее, данная инициатива вызывает определенные споры, и некоторые военные выражают недовольство, считая, что это приведет к ненужной бюрократии в вооруженных силах.

Кроме того, Канада осуществляет такую политику в отношении военных и на территории Польши и Латвии.

До того депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил, что украинские власти спекулируют на теме гендерного равенства. По его словам, Запад охотно выделяет средства под такую повестку, и она активно педалируется «грантоедами».

Ранее на Украине предложили превратить советский памятник в символ ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

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