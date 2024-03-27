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В Раде заявили, что власти Украины спекулируют на теме гендерного равенства

Депутат Бужанский: Киев спекулирует на теме гендерного равенства

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РИА Новости

Депутат Верховной рады Максим Бужанский написал в своем Telegram-канале, что украинские власти спекулируют на теме гендерного равенства.

По словам депутата, Запад охотно выделяет средства под такую повестку, и она активно педалируется «грантоедами».

«Эта гендерно-либерально-грантовая повестка и в мирное время-то смотрелась немного диковато и искусственно созданной. Но во время войны, после того, как мы отдельным законом... отменили обязательный воинский учет для женщин, не то что мобилизацию, название закона — про обеспечение равных прав и возможностей, выглядит немного странно», — поделился Бужанский.

Он уточнил, что гендерное равенство и права закреплены в конституции страны, и на этой теме начинают «слегка излишне» спекулировать.

До этого глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев заявил, что Украина рассчитывает получить в марте рекордную помощь от Запада в размере $9 млрд.

Ранее Bloomberg сообщал, что Украина потеряла больше половины избирателей.

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