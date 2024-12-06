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Российский командир рассказал о разгроме позиции «Азова» изнутри

Российский командир «Змей» рассказал о разгроме позиции «Азова» изнутри

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Станислав Красильников/РИА Новости

Командир батальона Сергей Фалалеев с позывным «Змей» рассказал, как его военнослужащие прокрались на позиции боевиков батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и разгромили их изнутри. Его слова приводит телеканал «Звезда».

«Ребята при проведении активных штурмовых действий зашли чуть глубже — получилось, что они закрепились в боевых порядках противника», — рассказал он.

Фалалеев отметил, что вражеские войска не смогли вовремя обнаружить российские войска. Когда бойцы ВС РФ окапывались, к ним подошли украинские войска, принявшие их за своих.

После этого российские бойцы при поддержке своего батальона напали на противника, взяв часть бойцов в плен.

Недавно российские войска массированным ударом уничтожили хорошо защищенный укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) у города Сватово в Луганской народной республике (ЛНР).

Сообщалось также, что российские войска уничтожили две украинские станции РЭБ «Захист-АФ».

Ранее российские бойцы «перерезали» ВСУ путь отступления из Курахово.

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